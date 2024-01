Ό,τι συνέβη στον πρώτο γύρο των playoffs του NFL ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η δράση είναι διαδοχική και το ενδιαφέρον επικεντρώνονται στα νέα ματσαρίσματα που προέκυψαν.

Στην postseason συνεχίζουν 2+6 ομάδες. Οι δύο με το καλύτερο ρεκόρ σε AFC και NFC αντίστοιχα, που είχαν προκριθεί απευθείας, κι όσες «επιβίωσαν» από τις μάχες της προηγούμενης εβδομάδας.

Διαχωρισμοί μεταξύ φαβορί και αουτσάιντερ βεβαίως και υπάρχουν στα ζευγαρώματα. Όσα όμως δίδαξαν στο κοινό τα παιχνίδια που μεσολάβησαν αποτρέπουν προβλέψεις για την εξέλιξη και προγνωστικά για την έκβαση που θα βρει δυο ομάδες από τη μια πλευρά και δυο ομάδες από την άλλη να διεκδικούν την παρουσία τους στο Super Bowl της 11ης Φεβρουαρίου που εφέτος θα φιλοξενηθεί στον Παράδεισο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, του Λας Βέγκας.

Ας δούμε πώς έχει η κατάσταση.

Όντως οι Ravens, παίζοντας μάλιστα στη χιονισμένη Βαλτιμόρη, κουβαλούν τον τίτλο του ισχυρού. Τέλειωσαν την κανονική περίοδο με τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλη ομάδα στη λίγκα (13-4) και διαθέτουν τον εν δυνάμει MVP του πρωταθλήματος, Lamar Jackson. Πιθανόν θα προκριθούν, διότι είναι πιο ποιοτικό σύνολο με περισσότερες σταθερές στο πλάνο τους και μια επίθεση που αποδίδει στο μέγιστο.

Ας μην αμεληθεί πάντως η άγνοια κινδύνου των Texans που ισοπεδώνοντας τους Browns (45-14) νιώθουν ήδη επιτυχημένοι. Αν αμυντικά καταφέρουν ν’ αντέξουν στις απαιτήσεις, αυτομάτως θ’ αυξήσουν τις πιθανότητές να φτάσουν σε σημείο που δεν έχουν φτάσει ποτέ ως τώρα (0/4). Διότι την ίδια στιγμή ο C.J Stroud, πολύ ώριμος για πρωτάρης, αυτά που είναι να δώσει θα τα δώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

When someone in the national media picks the Texans over the Ravens

Ούτε πάντως η παράδοση δεκαετίας των Ravens είναι θετική, καθώς από τον Φλεβάρη του 2013 που κατέκτησαν τον τίτλο, σε τελικό της AFC δεν έχουν συμμετάσχει ακόμη.

Αυτή θα είναι η δέκατη φορά που 49ers και Packers θα διασταυρωθούν σε νοκ άουτ ματς της postseason – η τελευταία προ διετίας.

The last time the #49ers and Packers met in the playoffs was two years ago, where they had a classic 4th quarter ⬇️

📺: Packers vs 49ers, Saturday 7:30p ET on FOX pic.twitter.com/UZn0q95ciW

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 18, 2024