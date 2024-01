7th awarding of the `Sustainable - Innovative & Responsible Entrepreneurship` awards, organized by the Athens Chamber of Commerce at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Athens, Greece on November 27, 2023. / 7η απονομή των βραβείων «Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», που διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2023.