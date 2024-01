Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη αφού το σιιτικό κίνημα ενέτεινε τις απειλές του κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, το Αλ Μασίρα, γνωστοποίησε αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα σε τουλάχιστον μια τοποθεσία της πρωτεύουσας Σαναά. Στη συνέχεια, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιβεβαίωσε γύρω στις 03:45 τοπική ώρα σήμερα (02:45 ώρα Ελλάδος) ότι εξαπολύθηκαν πύραυλοι «κατά τοποθεσίας ραντάρ στην Υεμένη».

