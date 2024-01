Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες έμειναν στο σκοτάδι εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε χθες (9/1) τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους.

Η ανατολική ακτή των ΗΠΑ σφυροκοπάται από ισχυρές βροχές που προκαλούν πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους με ριπές που ξεπερνούν πιθανόν τα 80 χλμ/ώρα και καταιγίδες σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία National Weather Service (NWS).

We are beginning to see impacts from the severe weather that is making its way across the Panhandle.

Technical Rescue Teams are currently being deployed to complete damage assessments in impacted areas. Please remain in your homes until the storm has passed. pic.twitter.com/Gb3iIuhvHt

— FL Division of Emergency Management (@FLSERT) January 9, 2024