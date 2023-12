Αχνοφαίνεται ελπίδα στην άρση του αδιεξόδου στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη καθώς ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα αποκάλεσε για πρώτη φορά τον Μπελέρη «εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας».

«Ο αλβανός πρωθυπουργός αποδέχτηκε για πρώτη φορά το αποτέλεσμα των εκλογών, απεδέχθη την πολιτική βούληση του λαού της Χειμάρρας. Αποκάλεσε ρητά τον Φρέντι Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως ο ασκών τη δημαρχία κ. Γκόρο. Εξαρχής η ελληνική κυβέρνηση είχε μια στάση πολύ σαφής, πολύ συνεπής. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξουν απτά δείγματα ώστε ο Φρέντι Μπελέρη να αναλάβει καθήκοντα» είπε στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Πράγματι, υπήρξε ένα θετικό βήμα εκ μέρους του Αλβανού πρωθυπουργού, ο οποίος αποδέχθηκε επί της αρχής ότι έχουμε ένα νέο δήμαρχο και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποχωρήσει από την άσκηση των καθηκόντων ο δήμαρχος Γκόρο. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε κατά πόσο οι επόμενες ενέργειες είναι συμβατές με εκείνα τα οποία έχουμε θέσει ως όρο. Θετικό βήμα ότι απεδέχθη το αυτονόητο» πρόσθεσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης επαναλάβει το μήνυμα στην Αλβανία: «Καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τα πολιτικά δικαιώματα, το τεκμήριο αθωότητας του Φρέντι Μπελέρη, καμία παραχώρηση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας». Επιπροσθέτως, σημείωσε πως η Ελλάδα σέβεται την αλβανική δικαιοσύνη, πλην όμως θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση έτσι ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά του ο Φρέντι Μπελέρη».

Αναφερθείς στην απόφαση του δικαστηρίου της Αλβανίας για θέματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή ο περιορισμός του Μπελέρη σε καθεστώς προσωρινής κράτησης τον εμποδίζει να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα.

Ο Έντι Ράμα στην ανάρτησή του ανέφερε: «Από την ανάγνωση της αιτιολογημένης απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος σχετικά με την άρνηση της άδειας ορκωμοσίας στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, θεωρώ σημαντικό να επισημάνω δημόσια τα εξής:

Συμπερασματικά, η αιτιολογημένη αυτή απόφαση της CCOC αποτελεί αδιαμφισβήτητη νομική επιβεβαίωση της «υπόθεσης Μπελέρη» ως ζήτημα δικαιοσύνης, παρά πολιτικού ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετικό με τις αρχές της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, το σκεπτικό της απόφασης αυτής δημιουργεί θετική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προαναφερθέντος αδιεξόδου».

