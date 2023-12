Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε τη βορειοδυτική Κίνα και είχε βάθος μόλις λίγων χιλιομέτρων (11χλμ) σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην επαρχία Γκανσού, κοντά στα σύνορα με το Τσινγκάι, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, αφού στην κυριολεξία έπιασε τους πολίτες στον ύπνο, όπως μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η δόνηση έγινε, σύμφωνα με το Al Jazeera, αισθητή μέχρι την πόλη Σιάν στη βόρεια επαρχία Σαανσί, περίπου 570 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γκανσού, υπάρχουν 105 νεκροί και 397 τραυματίες, ενώ περισσότερα από 4.700 έχουν υποστεί ζημιές, με αρκετά χωριά να έχουν μείνει χωρίς νερό και ρεύμα.

Σύμφωνα με το CCTV τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Χαϊντόνγκ στο Τσινγκάι. Η Χαϊντόνγκ βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της επαρχίας Γκανσού, Λανζού.

New : 111 people have been killed and more than 200 have been injured after a 6.2-magnitude earthquake hit China’s #Gansu and #Qinghai provinces.#Earthquake #ChinaEarthquake pic.twitter.com/0UVibOR5hN

— Anand Panna (@AnandPanna1) December 19, 2023