Το κυριακάτικο βράδυ του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ σημαδεύτηκε από το ατύχημα που συνέβη λίγο μετά το πέρας του δείπνου.

Το προεδρικό ζεύγος είχε μεταβεί στα κεντρικά γραφεία της προεκλογικής εκστρατείας του και λίγο πριν από την αναχώρησή του, δέκα λεπτά μετά τις 20:00, ολόκληρη η ασφάλειά του τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού.

An SUV in President Biden’s motorcade was hit by a vehicle as he was leaving his campaign headquarters in Delaware tonight.

Secret service agents surrounded the car with guns drawn as Biden was ushered into his vehicle.

You can hear the crash about 9 seconds in… pic.twitter.com/WOd3PF48xI

— Max Lewis (@MaxLewisTV) December 18, 2023