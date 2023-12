Καταιγίδες και άνεμοι που τρέχουν με 150 χλμ/ώρα είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι σε Αργεντινή και Ουρουγουάη.

Στην πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες, έπεσε η οροφή κλειστού γηπέδου το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 14, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές. Τα θύματα παρακολουθούσαν αγώνα της ομάδας μπάσκετ Bahiense del Norte, με την οποία προπονούνταν άλλοτε το παγκόσμιο αστέρι του μπάσκετ, Μανού Τζινόμπιλι.

Επίσης μια γυναίκα έπεσε νεκρή στην πόλη Μορένο την Κυριακή όταν τη χτύπησε κλαδί δέντρου. Οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν δέντρα, κολόνες φωτισμού και φανάρια σε ολόκληρη την πρωτεύουσα του Μπουένος Άιρες.

🇦🇷 The tornado that hit Argentina this morning destroyed the crystals at the Palermo hippodrome and the pieces flew into the air.#Argentina #BahíaBlanca #storm #Aftermath #BuenosAires #Breaking #StrongWinds #Storm #ArgentinaStorm #Footage #WeatherChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/BswvTlO2ZT

