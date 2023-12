Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία εμφάνιση η οποία θα μνημονεύεται για πάρα πολλά χρόνια, καθώς στο παιχνίδι με τους Πέισερς είχε 64 πόντους και 14 ριμπάουντ, κάνοντας ρεκόρ καριέρας και συλλόγου.

Ο «Greek Freak» μιλώντας μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξήγησε το περιστατικό με την μπάλα του αγώνα αλλά και τι τον πονάει διαρκώς τα τελευταία δύο χρόνια.

«I have a ball but I don’t know if it’s the game ball. It doesn’t feel like the game ball to me.»

Giannis not convinced he has the real game ball 🏀 pic.twitter.com/z5mc2tGx6H

