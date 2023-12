Από το ξημέρωμα της Πέμπτης (14/12) τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak έκανε μια εμφάνιση βγαλμένη από άλλον πλανήτη, διέλυσε κάθε στατιστική, σταμάτησε το κοντέρ στους 64 πόντους και πέτυχε ρεκόρ καριέρας και ρεκόρ οργανισμού, κάνοντας ολόκληρο το ΝΒΑ να παραμιλάει μαζί του!

Points 63 and 64.

Στην τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση τη φετινή σεζόν και μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά του in season tournament, οι Μπακς και οι Πέισερς συναντήθηκαν ξανά. Αυτή τη φορά όμως, τα «ελάφια» χαμογέλασαν στο τέλος (140-126). Και πώς να μην το κάνουν όταν στο ρόστερ τους έχουν απλά τον κορυφαίο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά ασταμάτητος, διέλυσε μόνος του τους Πέισερς, έκανε απίστευτα πράγματα σε άμυνα και επίθεση και έκανε ρεκόρ καριέρας και ρεκόρ οργανισμού με 64 πόντους (το προηγούμενο είχε ο Μάικλ Ρεντ με 57 πόντους από τις 11 Νοεμβρίου του 2006), σε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του ΝΒΑ!

Η στατιστική του προκαλεί ίλιγγο. Τελείωσε το ματς με 64 πόντους, 20/25 δίποντα, 24/32 βολές, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 3 λάθη, 1 φάουλ, +29 στο +/-, σε 37:13 λεπτά συμμετοχής.

2,451 threes.

Fifth most in NBA history. pic.twitter.com/pr8CD28cks

