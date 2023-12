Τα βήματα στο NBA είναι μια έννοια κάπως σχετική και αμφιλεγόμενη. Προς χάριν «άρτων και θεαμάτων» αποδομούνται ενίοτε και δεν καταλογίζονται ως παράβαση των θεμελιωδών κανονισμών του μπάσκετ.

Η αποδοχή της διαιτητικής αυτής «ανοχής», κατόπιν σχετικής οδηγίας που εφαρμόζεται παραδοσιακά, είναι καθολική κι ουδόλως αμφισβητήσιμη. Σιγά σιγά δε ως φιλοσοφία και πρακτική διαβαίνει τον Ατλαντικό περνώντας στην Ευρώπη.

Όλοι, κάποια στιγμή, ευνοούνται. Ανάλογα, ως μέρος όλου αυτού, κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έδωσε ζωή σε μια ονειρική ενέργεια.

Οι Μπακς υποδέχονταν τους Νικς σε νοκ άουτ αγώνα για το In-Season Tournament με έπαθλο την πρόκριση στο πρώτο Final Four και ο «Greek Freak», λίγες ώρες πριν από τη γενέθλια μέρα του (6/12), τούς έβγαλε γλυκό για κέρασμα.

Με το σκορ στο 79-74 για τα «ελάφια» και περισσότερα από δέκα λεπτά ν’ απομένουν για το φινάλε της τρίτης περιόδου, ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την καλή άμυνα των συμπαικτών του κι έκλεψε τη διεκδικήσιμη μπάλα.

Άλλος στη θέση του θα έμενε σ’ αυτό, περιμένοντας την υπόλοιπη ομάδα για οργανωμένη επίθεση. Ο ίδιος, μόλις απέκτησε την κατοχή, ξεχύθηκε σαν άλογο κούρσας στο ανοικτό γήπεδο και με ελάχιστες δρασκελιές, οριακά να μετρήθηκαν τέσσερις, έφτασε να καρφώσει με εντυπωσιακό tomahawk στο αντίπαλο καλάθι.

Το καθηλωτικό της ενέργειάς του ήταν πως όλο αυτό συνέβη χτυπώντας μόνο μια φορά την μπάλα στο παρκέ. Διένυσε δηλαδή τα 3/4 του γηπέδου με μια, όλη κι όλη, ντρίμπλα.

Giannis took just ONE DRIBBLE on this fast break slam 😱 pic.twitter.com/YxeSvWXjUf

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2023