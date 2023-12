Η Κίνα βιώνει ένα από τα σφοδρότερα ίσως κύματα ψύχους, αναγκάζοντας τις Αρχές του Πεκίνου να αναστείλουν τα δρομολόγια των τρένων, να κλείσουν τα σχολεία και να καλέσουν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Μάλιστα εκδόθηκε η δεύτερη υψηλότερη προειδοποίηση κινδύνου για χιονοθύελλες που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι αύριο, Πέμπτη, η μοναδική τέτοια προειδοποίηση μέχρι στιγμής στη χώρα.

Για να αποφευχθεί το χάος από τον αναμενόμενο γύρο χιονοπτώσεων διαρκείας, η πόλη των σχεδόν 22 εκατομμυρίων κατοίκων έκλεισε όλα τα σχολεία από σήμερα και επέβαλε τηλεκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ευέλικτες εργασιακές συνθήκες και τους ζήτησαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Αξιοθέατα στο ορεινό και δυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσωρινά κλείσει.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις με βασικές πόλεις, όπως το εμπορικό κέντρο της Σανγκάης, η Χανγκζού και η Ουχάν, ανεστάλησαν. Τα τρένα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν κινούνται με μικρότερη ταχύτητα προκαλώντας καθυστερήσεις. Ωστόσο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου συνεχίζει να λειτουργεί.

Το Πεκίνο αναμένει θερμοκρασίες έως και μείον 18 βαθμούς Κελσίου αυτό το Σαββατοκύριακο σε σχέση με τον μέσο όρο στα μέσα Δεκεμβρίου που είναι οι μείον 8 . Ακόμη και η Σανγκάη στα νότια, που τώρα έχει καλοκαιρία με 20 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να αντιμετωπίσει κακοκαιρία και το θερμόμετρο το Σάββατο και την Κυριακή να δείξει έως και μείον 4.

Περισσότεροι από 6.000 διασώστες βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο έκτακτων οδικών διασώσεων και τουλάχιστον 5.800 εκχιονιστικά μηχανήματα και εξοπλισμός για την απομάκρυνση του χιονιού είναι στη διάθεσή τους.

Οι Αρχές της πόλης επιστράτευσαν εθελοντές για να καθαρίσουν το χιόνι από τους δρόμους με φτυάρια πέραν των 73.000 υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Επίσης ζήτησαν να αυξηθεί η θερμοκρασία στα συστήματα εσωτερικής θέρμανσης.

