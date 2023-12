Επτά υποψηφιότητες στα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου διεκδικεί η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor things», συμπεριλαμβανομένων των καλύτερης κωμωδίας /μιούζικαλ και σκηνοθεσίας. Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Ελληνα σκηνοθέτη ο οποίος εδώ και χρόνια διαπρέπει στο εξωτερικό. Η ταινία είναι επίσης υποψήφια στις κατηγορίες της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ (Εμα Στόουν), του Β’ ανδρικού ρόλου (διπλή υποψηφιότητα για τους Μαρκ Ράφαλο, Γουίλεμ Νταφόε), του σεναρίου (Τόνι Μακναμάρα) και της μουσικής.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το «Poor things» ισοβαθμεί σε αριθμό υποψηφιοτήτων με την ταινία «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο ίδιος ο Σκορσέζε είναι υποψήφιος, όπως και η Λίλι Γκλάντστοουν (Γυναικεία ερμηνεία σε δραματική ταινία), ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (ανδρική ερμηνεία σε δραματική ταινία) και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (β’ ανδρικού ρόλου)

Πρώτη σε αριθμό υποψηφιοτήτων στις Χρυσές Σφαίρες είναι η παγκόσμια επιτυχία της Γκρέτα Γκέργουιγκ «Barbie» που διεκδικεί εννέα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κωμωδίας / μιούζικαλ, σκηνοθεσίας και σεναρίου (διπλή υποψηφιότητα για την Γκέργουιγκ). Η Mάργκο Ρόμπι, ο Ράιαν Γκόσλινγκ βρίσκονται επίσης ανάμεσα στους υποψηφίους.

Μια θέση πιο κάτω, δεύτερη σε αριθμό υποψηφιοτήτων (οκτώ) βρίσκεται το αριστουργηματικό «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ η ταινία του ελληνικής καταγωγής Αμερικανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλεξάντερ Πέιν προτάθηκε σε δύο κατηγορίες ερμηνειών.

Πάρα πολύ καλή όμως ήταν και η παρουσία της γαλλικής ταινίας «Ανατομία μιας πτώσης» που εκτός από την υποψηφιότητα της καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας, έχει και μια στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας καθώς και του σεναρίου. Επίσης η Γερμανίδα ηθοποιός Σάντρα Χούλερ είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής γυναικείας ερμηνείας. Εκπληξη αποτελεί και η υποψηφιότητα της Φινλανδής ηθοποιού Αλμα Πόιστι για τα «Πεσμένα φύλλα» του Ακι Καουρισμάκι που διεκδικεί και το βραβείο της καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας.

Οι Χρυσές Σφαίρες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και αγκαλιάζουν μια νέα εποχή. Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ στοχεύει να ανακτήσει την παλιά της αίγλη υπό νέα ηγεσία και απομακρύνοντας από τους κύκλου της αρκετά «προβληματικά» μέλη. Τα βραβεία αυτά παραμένουν, παραδοσιακά, τα δεύτερα σε δημοτικότητα κινηματογραφικά μετά τα Όσκαρ όσον αφορά την τηλεθέαση. Επιπλέον, δύο νέες κατηγορίες στοχεύουν στην προβολή των κινηματογραφικών επιτευγμάτων στα ταμεία αλλά και στην προβολή των stand-up κωμικών.

Οι νικητές των 81ων Χρυσών Σφαιρών θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου στην τελετή που θα γίνει στο ξενοδοχείο Beverly Hilton.

Αναλυτικά οι κινηματογραφικές υποψηφιότητες

Καλύτερη δραματική ταινία

Oppenheimer

Oι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ο μαέστρος

Past Lives

Aνατομία μιας πτώσης

Ζώνη ενδιαφέροντος

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ

Air

American Fiction

Barbie

May December

Poor Things

The Holdovers

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε— Οι δολοφόνοι ανθισμένου φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν — Oppenheimer

Γκρέτα Γκέργουιγκ — Barbie

Γιώργος Λάνθιμος — Poor Things

Σελίν Σονγκ – Περασμένες ζωές

Μπράντλεϊ Κούπερ – Ο μαέστρος

Ανδρική ερμηνεία σε δράμα

Μπράντλεϊ Κούπερ— Ο μαέστρος

Κίλιαν Μέρφι — Oppenheimer

Λεονάρντο Ντι Κάπριο — Οι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κόλμαν Ντομίνγκo — Rustin

Αντριου Σκοτ— All of Us Strangers

Μπάρι Κίγκαν – Saltburn

Ανδρική ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Τζέφρεϊ Ράιτ — American Fiction

Πολ Τζιαμάτι — The Holdovers

Mατ Ντέιμον – Air

Χοακίν Φίνιξ – Ο Μπο φοβάται

Tιμοτέ Σαλαμέ — Γουίλι Γουόνκα

Νίκολας Κέιτζ — Dream Scenario

Γυναικεία ερμηνεία σε δράμα

Λίλι Γκλάντσοουν — Οι δολοφόνοι ανθισμένου φεγγαριού

Κάρεϊ Μάλιγκαν — Ο μαέστρος

Σάντρα Χούλερ — Ανατομία μιας πτώσης

Κέιλι Σπάνεϊ – Πρισίλα

Ανέτ Μπένινγκ— Nyad

Γκρέτα Λι — Περασμένες ζωές

Γυναικεία ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Εμα Στόουν — Poor Things

Μαργκο Ρόμπι — Barbie

Νάταλι Πόρτμαν— May December

Φαντάσια Μπαρίνο —The Color Purple

Τζένιφερ Λόρενς — No Hard Feelings

Αλμα Πόιστι – Πεσμένα φύλλα

Β ανδρικού ρόλου

Ράιαν Γκόσλινγκ – Barbie

Ρόμπερτ Ντε Νίρο – Οι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ – Oppenheimer

Γουίλεμ Νταφόε – Poor things

Μαρκ Ράφαλο – Poor Things

Τσαρλς Μέλτον – May December

Β γυναικείου ρόλου

Εμιλι Μπλαντ — Oppenheimer

Ντα’Νιν Τζόι Ράντολφ — The Holdovers

Ντανιέλ Μπρουκς — The Color Purple

Τζόντι Φόστερ – Nyad

Ρόζαμουντ Πάικ – Saltburn

Τζούλιαν Μουρ – May December

Σενάριο

Barbie

Poor Things

Οι δολοφόνοι ανθισμένου φεγγαριού

Ανατομία μιας πτώσης

Past Lives

Oppenheimer

Μη αγγλόφωνη ταινία

Ανατομία μιας πτώσης

Ζώνη ενδιαφέροντος

Society of the Snow

Πεσμένα φύλλα

Io capitano

Κινούμενα σχέδια

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Boy and the Heron

Elemental

Suzume

Wish

The Super Mario Bros. Movie

Μουσικη

Poor things – Jerskin Fendrix

Oppenheimer (Universal Pictures) — Ludwig Göransson

Οι δολοφόνοι ανθισμένου φεγγαριού — Robbie Robertson

Ζώνη ενδιαφέροντος — Mica Levi

Spider-Man: Across the Spider-Verse — Daniel Pemberton

The Boy and the Heron — Joe Hisaishi

Τραγούδι

She came to me – «Addicted to romance»

Barbie — “I am just Ken»

Barbie — “Dance the Night”

Barbie – What was I made for

The Super Mario Bros. Movie – «Peaches»

Rustin — “Road to Freedom”

Κινηματογραφικό – εισπρακτικό επίτευγμα

Barbie

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission Impossible

Taylor Swift: The eras tour

John Wick: Chapter 4