Από πού πάνε για το Εσεκίμπο; Ή αλλιώς από πού πάνε για το πλουτοπαραγωγικό, πλην σταθερά αμφιλεγόμενο, αυτό κομμάτι γης εκτάσεως 159.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων που καλύπτει τα σχεδόν 2/3 της επικράτειας της Γουιάνας, αλλά την ίδια στιγμή την κυριότητά του διεκδικεί με σθένος η Βενεζουέλα;

Το αποτέλεσμα στο πρόσφατο δημοψήφισμα της κυβέρνησης Μαδούρο υπήρξε σαρωτικό. Από το αρμόδιο Εκλογικό Γραφείο έγινε λόγος για παρουσία στις κάλπες περισσότερων των δέκα εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής που έχει καταγραφεί ποτέ σε εκλογική διαδικασία της λατινικής χώρας και γι’ αυτό ακριβώς η αντιπολίτευση αμφέβαλε πλήρως για την εγκυρότητά του.

🚨🇻🇪Venezuela held a Sunday referendum with 95% people voting to annex🇬🇾Guyana’s Essequibo area.

🛢️The region is rich in minerals, but is worldwide known for having a multi-billion barrels reserve of oil -the Starbroek block- in its offshore.

An area now claimed by both🇻🇪&🇬🇾

🧵 https://t.co/PCdVffaVuY pic.twitter.com/b41KUFK3lZ

— Francesco Sassi (@Frank_Stones) December 4, 2023