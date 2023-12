Λυγμοί, κροτίδες, πάμπολλες εστίες φωτιές, καμένα οχήματα και απειλητική εισβολή στο Βίλα Μπελμίρο. Η Σάντος είχε υποβιβαστεί για πρώτη φορά σε 111 χρόνια ποδοσφαιρικής ζωής και οι οπαδοί ξεσπούσαν με οιονδήποτε τρόπο ένιωθαν ότι τούς εκφράζει. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις «βρέχει επί δικαίων και αδίκων».

Το κολασμένο αυτό σκηνικό με το κολάζ των αντιφατικών συναισθημάτων απέδιδε από τη μία την απόγνωση κι από την άλλη την οργή για το γεγονός πως η ομάδα που τον Γενάρη του 2021 έχανε στον τελικό του Copa Libertadores με γκολ στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων (1-0 από την Παλμέιρας) είχε 23 μήνες αργότερα κατρακυλήσει στην τέταρτη από το τέλος θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και του χρόνου θ’ αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ από τον Απρίλη του 1912, όταν και ιδρύθηκε.

Santos were relegated to the Brazilian second division for the first time in their 111-year history last night after a 2-1 defeat at home to Fortaleza 🤯📉

Crazy scenes unfolded in Brazil, as fans even set fire to a bus in outrage 🚌😳 pic.twitter.com/sPR3lFYZjv

