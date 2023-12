Με πέντε συνολικά βραβεία, τα καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης γυναίκας ηθοποιού, καλύτερου σεναρίου και καλύτερου μοντάζ, η γαλλική ταινία «Ανατομία μιας πτώσης» της Ζιστίν Τριέ, υπήρξε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2023 τα οποία δόθηκαν στο το περασμένο Σάββατο στο Βερολίνο.

Η τελετή απονομής των βραβείων σηματοδότησε και την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της Ακαδημίας «Μήνας τους Ευρωπαϊκού σινεμά» που είχε αρχίσει ένα μήνα νωρίτερα.

Οι βραβεύσεις αφορούν αποκλειστικά ευρωπαϊκές παραγωγές ή συμπαραγωγές ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης. Στην κατηγορία της καλύτερης Ευρωπαϊκής ταινίας η «Ανατομία μιας πτώσης» είχε ισχυρούς αντιπάλους • τέσσερις ταινίες που είχαν όλες διακριθεί στα φεστιβάλ των Καννών και της Βενετίας τον περασμένο Μάιο και Σεπτέμβριο αντιστοίχως: «Io capitano» του Ματέο Γκαρόνε (Ιταλία), «Πράσινα σύνορα» της Ανιέσκα Χόλαντ (Πολωνία), «Πεσμένα φύλλα» του Ακι Καουρισμάκι (Φινλανδία) και «Ζώνη ενδιαφέροντος» (Αγγλία) του Τζόναθαν Γκλέιζερ (όλες οι ταινίες ήταν συμπαραγωγές με άλλες χώρες αλλά οι χώρες στις παρενθέσεις είναι οι βασικές).

Στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας οι τέσσερις προαναφερθέντες σκηνοθέτες ήταν όλοι συνυποψήφιοι με την Ζιστίν Τριέ η οποία εν τέλει κέρδισε, ενώ η μόνη ταινία από τις παραπάνω πέντε που απουσίαζε από την κατηγορία του καλύτερου σεναρίου ήταν το μεταναστευτικό δράμα του Ματέο Γκαρόνε, «Io capitano», στην θέση του οποίου ήταν το «Δωμάτιο των καθηγητών» που παίχθηκε με επιτυχία και στην Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας.

Μεγάλη βραδιά όμως και για την Γερμανίδα ηθοποιό Σάντρα Χούλερ που απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναίκας ηθοποιού για την «Ανατομία μιας πτώσης».

Η ίδια ηθοποιός ήταν υποψήφια και για την «Ζώνη ενδιαφέροντος» δίπλα στην Αλμα Ποίστι (Πεσμένα φύλλα), Εκα Τσαβλεϊσβίλι (Blackbird Blackbird Blackberry), Λεόνι Μπένες (Στο γραφείο των καθηγητών) και Μία ΜακΚένα Μπράιντ (How to have sex).

Καλύτερος άντρας ηθοποιός, δικαίως, κρίθηκε ο Δανός Μαντς Μίκελσεν για την ταινία «Η γη της επαγγελίας» του ελληνικής καταγωγής συμπατριώτη του Νικολάι Αρσέλ, με συνυποψήφιους τους Τζος Ο’ Κόνορ (La chimera), Κρίστιαν Φρίντελ (Ζώνη ενδιαφέροντος), Τόμας Σούμπερτ (Afire) και Τζούνι Βατάνεν (Πεσμένα φύλλα).

Η «Γη της επαγγελίας» κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας, όπως και κοστουμιών, ενώ το βραβείο καλύτερης μουσικής δόθηκε στον Μάρκους Μπίντερ για την μινιμαλιστική μουσική της ταινίας «Club zero».

Τέλος, το βραβείο καλύτερου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ κέρδισε η «Αδελφότητα της καπνιστής σάουνας» της Εσθονής Ανα Χιντς η οποία ανήκε στους προσκεκλημένους του τελευταίου φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας όπου έκανε την πρεμιέρα του στη χώρα μας.