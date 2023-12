Στους 22 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι στην Ινδονησία, καθώς οι διασώστες βρήκαν τα πτώματα ορειβατών κοντά στον κρατήρα. Περίπου 200 άτομα θα συνεχίσουν σήμερα τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ένας ακόμα αγνοούμενος ορειβάτης.

Το ηφαίστειο, ύψους 2.891 μέτρων, στη Δυτική Σουμάτρα εξερράγη την Κυριακή 3/12, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 3 χιλιομέτρων στον ουρανό. «Τώρα απομακρύνουμε τα πτώματα από την κορυφή του ηφαιστείου», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας έρευνας και διάσωσης, Αμπντούλ Μαλίκ σύμφωνα με το Reuters.

Eleven climbers were found dead in Indonesia on Monday following the eruption of the Marapi volcano in West Sumatra, a rescue official said, as a search to find 12 more missing was temporarily halted over safety concerns. pic.twitter.com/63DPJbCdkP

