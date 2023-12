Ποτέ δεν είναι εύκολη μια αλλαγή προπονητή μεσούσης της ποδοσφαιρικής σεζόν. Ούτε για την ομάδα, που αναγκάζεται να βγει από τα στεγανά της, ούτε γι’ αυτόν που αναλαμβάνει να εργαστεί πάνω σ’ ένα ξένο πρότζεκτ, που δεν έχει σχεδιάσει στο ελάχιστο.

Ο Ολυμπιακός και ο Κάρλος Καρβαλιάλ πήραν από κοινού το ρίσκο αυτό, πιστεύοντας ότι αξίζει τον κόπο. Δεύτερες σκέψεις δεν αναπτύχθηκαν.

Από τη μία οι «ερυθρόλευκοι» έκριναν πως η αντικατάσταση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, με σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ό,τι συνέβη στο Φράιμπουργκ, ήταν επιβεβλημένη για την ανατροπή των συσχετισμών στ’ αποδυτήρια. Απλώς χρειάστηκαν μια μικρή έρευνα αγοράς προτού καταλήξουν οριστικά στον εκλεκτό. Από την άλλη ο Πορτογάλος, 58 ετών από χθες 4 Δεκεμβρίου, αποφάσισε πως η μεγάλη πόρτα στο Ρέντη είναι η ιδανικότερη δίοδος για την επιστροφή στη δράση ύστερα από έξι μήνες.

Ο Καρβαλιάλ είχε λύσει το συμβόλαιό του με την ισπανική Θέλτα τον περασμένο Ιούνιο. Στη Γαλικία είχε μείνει μόλις επτά μήνες. Στους πρώτους πέντε, κι ως τις αρχές Απρίλη, τα πράγματα έδειχναν ρόδινα. Σε δεκαέξι παιχνίδια πρωταθλήματος το ποδοσφαιρικό καμάρι του Βίγκο είχε υποστεί μόνο τρεις ήττες (6-7-3) και είχαν τεθεί στέρεες βάσεις για μια άνετη παραμονή. Στα δέκα που ακολούθησαν έκτοτε η Θέλτα έχασε τα επτά και κινδύνευσε σοβαρά, καθώς σφράγισε τη σωτηρία χάρη στο 3-1 επί της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα ακριβώς στη γραμμή τερματισμού.

Η θητεία του Πορτογάλου στο «Μπαλαΐδος» ήταν ακόμη ένας κύκλος που έκλεινε. Ο δέκατος έβδομος συνολικά σε μια διαδρομή 25 ετών με αρκετά check points. Σε Σετούμπαλ και Μπράγκα είχε ανοίξει δις. Σε Εσπίνιο, Άβες, Λεϊσόες, Μπελενένσες, Μπεϊρα-Μαρ, Αστέρα Τρίπολης (πριν από 15 χρόνια), Μαρίτιμο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μπεσίκτας, Μπασακσεχίρ, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Σουόνσι, Ρίο Άβε και Αλ Γουάχντα από μία.

Έπειτα από την ανακοίνωση της πρόσληψής του, ο Ολυμπιακός γίνεται ο δέκατος όγδοος διαφορετικός επαγγελματικός προορισμός του. Αριθμητικά μοιάζουν πολλοί. Ο ίδιος προτιμά να λέει πως ναι μεν «ο δρόμος μου ήταν μακρύς», αλλά την ίδια στιγμή «είμαι περήφανος διότι δούλεψα από τα χαμηλά κι αντιμετώπισα πολλές προκλήσεις. Αυτό δημιούργησε ένα ισχυρό υπόβαθρο».

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: 𝚱ά𝛒𝛌𝛐ς 𝚱𝛂𝛒𝛃𝛂𝛌𝛊ά𝛌! / We welcome our new Head Coach: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹! 🇵🇹⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023