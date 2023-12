Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι Ρώσοι όταν είδαν τα θερμόμετρα να δείχνουν -50°C σε τμήματα της Σιβηρίας και τις χιονοπτώσεις να καταγράφουν ρεκόρ στη Μόσχα.

Στη Δημοκρατία των Σαχά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας και φιλοξενεί το Γιακούτσκ, μια από τις πιο κρύες πόλεις του κόσμου, οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους -50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής. Σχεδόν ολόκληρη η Σαχά βρίσκεται στη ζώνη των αιώνιων πάγων.

Οι θερμοκρασίες των 50 βαθμών υπό το μηδέν έχουν γίνει λιγότερο συχνές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με τους αιώνιους πάγους να εμφανίζουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι λιώνουν

Στη Μόσχα μία από τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ προκάλεσαν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια σήμερα το πρωί με τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης να καλύπτονται από πυκνό χιόνι. Τουλάχιστον 54 πτήσεις καθυστέρησαν και άλλες πέντε ακυρώθηκαν στα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

