Ενώ τα προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά δεν μας απασχολούν τόσο στις πρώτες δεκαετίες της ζωής μας, νέα επιστημονική μελέτη ανατρέπει τα δεδομένα.

Η αθηροσκλήρωση είναι η σκλήρυνση των αρτηριών λόγω της συσσώρευσης πλάκας, από ασβέστιο, λίπη και χοληστερόλη, που μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβους αίματος, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανεπάρκεια και συνήθως συνδέεται με ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη επισημαίνει ότι αυξημένος είναι ο κίνδυνος, ειδικά για τους νεότερους, «σιωπηλής αθηροσκλήρωσης», υποδεικνύοντας ότι παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή χοληστερόλη και η υπέρταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται νωρίτερα στη ζωή για να αποφευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της νόσου.

Στα πλαίσια της μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στο Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares της Ισπανίας CNIC και δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, οι ερευνητές ανέλυσαν τις βασικές αρτηρίες, συμπεριλαμβανομένων της καρωτίδας, της μηριαίας και της στεφανιαίας αρτηρίας και της αορτής περισσότερων από 4.000 υγιών μεσηλίκων, υπαλλήλων τράπεζας στην Μαδρίτη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και μέτριες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης φάνηκαν να επηρεάζουν σημαντικά τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης σε νεότερους ενήλικες.

Πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις για υψηλή χοληστερόλη και υπέρταση;

Παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή χοληστερόλη και η υπέρταση μπορούν να επηρεάσουν τις πιθανότητες αθηροσκλήρωσης των νεότερων ενηλίκων αργότερα στη ζωή τους περισσότερο από ό,τι νομίζαμε στο παρελθόν, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Ο έλεγχος νωρίτερα στη ζωή (στην ηλικία μεταξύ 20 και 25 ετών) και η εξάλειψη του κινδύνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δρ Borja Ibáñez, επιστημονικός διευθυντής του CNIC κι ένας εκ των ερευνητών της μελέτης.

Ποιοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο;

Δεδομένων των φυσιολογικών αλλαγών που έρχονται με τη γήρανση, οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Ωστόσο, οι ερευνητές προτείνουν ότι ακόμη και οι φαινομενικά υγιείς νεότεροι ενήλικες θα πρέπει να παρακολουθούνται για κινδύνους που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στην εμφάνισή τους, όπως το οικογενειακό ιστορικό.

Τι άλλο θέτει σε κίνδυνο την καρδιά;

Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής, που μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο για αθηροσκλήρωση. Σύμφωνα με έρευνα, αυτά που θα πρέπει να προσέχουν οι ενήλικες ηλικίας 20 έως 39 ετών, περιλαμβάνουν:

Κάπνισμα.

Υψηλή πίεση.

Οικογενειακό ιστορικό αθηροσκλήρωσης.

Διαβήτης.

Προεκλαμψία.

Εμμηνόπαυση σε γυναίκες κάτω των 40 ετών.

Μια σειρά από διαταραχές ύπνου μπορούν επίσης να παίξουν κάποιο ρόλο. Η αποφρακτική άπνοια ύπνου, για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Πώς θα προφυλαχθείτε

Η υψηλή χοληστερόλη και πίεση μπορούν να ελεγχθούν με έναν συνδυασμό υγιεινής διατροφής, τακτικής άσκησης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα ο γιατρός σας.Η μειωμένη πρόσληψη ζάχαρης και η διακοπή του καπνίσματος είναι επίσης μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν.

Μια τέτοια πολύπλευρη προσέγγιση είναι «ουσιώδης», τονίζουν οι ερευνητές, αλλά η έγκαιρη κατανόηση των παραγόντων κινδύνου είναι εξίσου σημαντική. Τα τακτικά check-up και οι προληπτικοί έλεγχοι είναι κρίσιμοι για την έγκαιρη ανίχνευση παραγόντων κινδύνου.