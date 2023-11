Ενοπλος άνοιξε πυρ χθες το βράδυ (20/11) σε ένα πολυκατάστημα Walmart στο Οχάιο των ΗΠΑ και τραυμάτισε τέσσερα άτομα πριν αυτοπυροβοληθεί και πέσει νεκρός.

Ο άνδρας μπήκε στο Walmart στο Μπίβερκρικ του Οχάιο, μια πόλη περίπου 46.000 κατοίκων στη μητροπολιτική περιοχή του Ντέιτον και άρχισε να πυροβολεί, σύμφωνα με την Αστυνομία. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Η κατάσταση των θυμάτων αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Beavercreek, Scott Molnar σε συνέντευξη Τύπου.

Το όνομα του υπόπτου που αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε, το κίνητρο της επίθεσης και άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόα γνωστά.

Νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία ανέφερε ότι το κατάστημα είχε εκκενωθεί και ασφαλιστεί και ότι δεν υπήρχε καμία ενεργή απειλή.

