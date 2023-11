Έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Shepherd του Τέξας, με τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού να σχηματίζονται στον ουρανό.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο και η πυρκαγιά που ακολούθησε σε πετροχημικά προϊόντα εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Σαν Χασίντο.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την εκκένωση ενός ιδιωτικού σχολείου στην οδό Farm-to-Market Road 1127 και οι αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποίηση για καταφύγιο σε τόπο σε ακτίνα πέντε μιλίων.

Ο αστυνομικός της δεύτερης περιφέρειας της κομητείας Σαν Χασίντο δήλωσε ότι το κτίριο που επλήγη ήταν εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου.

🚨 FOOTAGE – JUST IN: Huge Explosion in Chemical Plant in Shepherd, Texas

