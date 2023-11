Το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας βομβάρδισαν ισραηλινά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο αρχηγός της Χαμάς δε βρίσκεται καν στη Γάζα ούτε έχει γίνει γνωστό αν στο σπίτι του βρίσκονταν την ώρα του βομβαρισμού η οικογένειά του.

Ο ισραηλινός στρατός μετά το βομβαρισμό του σπιτιού του αρχηγού της Χαμάς έδωσε στη δημοιότητα σχετικό βίντεο.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.

The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U

— Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023