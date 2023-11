Η Roaa Haniyeh, εγγονή του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα σύμφωνα με αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Haniyeh φέρεται να σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας όπως μεταδίδουν η Jerusalem Post και οι Times of Israel. Ήταν εγγονή του Ismail Haniyeh, του προέδρου του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς και ενός από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της οργάνωσης.

