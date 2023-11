Την περασμένη εβδομάδα η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια Celine Dion έδειχνε «τόσο ευτυχισμένη» όταν έκανε μία σπάνια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ μεταξύ των «Vegas Golden Knights» και των «Montreal Canadiens», δήλωσε στο People η εκπρόσωπος επικοινωνίας χόκεϊ των «Canadiens», Chantal Machabée και πρόσθεσε: «Έχει περάσει πολλά και το να την βλέπεις έτσι να χαμογελάει και να είναι τόσο χαρούμενη… είναι εκπληκτικό. Ξέρω ότι έχει καλές και όχι τόσο καλές ημέρες, αλλά αυτή ήταν μια πολύ καλή μέρα».

«Ήταν μια απίστευτη στιγμή. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα», συνέχισε η Machabée, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από την επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

My boys & I had such a fun time visiting with the @CanadiensMTL after their hockey game with @GoldenKnights in Vegas Monday night.They played so well, what a game!!Thank you for meeting us after the game, guys!That was memorable for all of us.Have a great season! – Celine xx… pic.twitter.com/dUqvWTxUO2

— Celine Dion (@celinedion) November 2, 2023