Mε τη πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Στη φωτιά» του γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, άνοιξε χθες το βράδυ στο Ολύμπιον της πλ. Αριστοτέλους το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα απασχολήσει το κινηματογραφόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι της 2 Νοεμβρίου.

Βασισμένη στο θρυλικό μυθιστόρημα La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet του Μαρσέλ Ρουφ, η ταινία «Στη φωτιά» (που θα δούμε σύντομα και στις αίθουσες, ξεδιπλώνει τη σύνθετη σχέση ανάμεσα σε έναν λάτρη του καλού φαγητού (Μπενουά Μαζιμέλ) και τη μαγείρισσα του (Ζιλιέτ Μπινός) στα τέλη του 19ου αιώνα. Και μας προσκαλεί να γευτούμε τη ζωή στο έπακρο, εξερευνώντας τον υπερβατικό δεσμό που συνδέει την ερωτική επιθυμία με την απόλαυση του φαγητού.

«Αυτή την περίοδο, η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μου και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Χαίρομαι ακόμα που βρίσκομαι μπροστά σε 700 σινεφίλ φίλους σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, το Ολύμπιον, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1950, έναν χρόνο πριν γεννηθώ», είπε χιουμοριστικά ο oικοδεσπότης της βραδιάς Δημήτρης Πιατάς, κηρύσσοντας την έναρξη της φετινής διοργάνωσης.

Μια από τις φετινες αλλαγές του φεστιβάλ είναι η μετονομασία του βραβείου Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Meet the Neighbors σε «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος», τιμής ένεκεν για τον Μισέλ Δημόπουλο που υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΦΚΘ από την διεθνοποίησή του και μετά. «Ο Μισέλ Δημόπουλος μάς έμαθε να βλέπουμε αυτά που κρύβονται στο βάθος των εικόνων, να ακούμε τους ψιθύρους μιας διαφορετικής πραγματικότητας, να ανακαλύπτουμε τα αληθινά μυστικά της έβδομης τέχνης» είπε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια του ΦΚΘ κα Ελίζ Ζαλαντό. «Ο Μισέλ κοίταξε πέρα από τα σύνορα της χώρας στο σινεμά της γειτονιάς μας και ολόκληρου του κόσμου».

Μίλησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας και τέλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΦΚΘ κ. Ορέστης Ανδραδάκης που σχολιάζοντας με χιούμρ το «γκουρμέ» περιέχομενο της ταινίας «Στη φωτιά» είπε ότι «δεν υπάρχει πιο ταιριαστή ταινία για να αρχίσει ένα Φεστιβάλ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα πρόσωπα που τις πρώτες μέρες θα απασχολήσουν το κοινό του ΦΘΚ αναμένεται να είναι ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν που θα έρθει για την παρουσίαση της νέας του ταινίας «Τα Παιδιά του Χειμώνα» (The Holdovers). Δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος δεν έχει σταματήσει να στηρίζει το ΦΚΘ που πάντα παρουσιάζει τις ταινίες του.

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας το φεστιβάλ θα υποδεχθεί την λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, ενώ ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζερεμι Ποντεσουα, θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass. Θυμίζουμε ότι η Χάρις Αλεξίου θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ και ότι ο θεσμός έχει διοργανώνει αφιέρωμα στον Τάκη Κανελλόπουλο αλλά και στον Νίκο Περάκη στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.

Το 64ο ΦΚΘ πραγματοποιείται σε φυσικούς χώρους και online. Οι αίθουσες στις οποίες θα μοιραστούν οι προβολές 270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις είναι οι Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, οι «Φρίντα Λιάππα», «Τώνια Μαρκετάκη», «Τζον Κασσαβέτης» και «Σταύρος Τορνές» στο στο Λιμάνι και το «Μακεδονικόν». Εβδομήντα εννέα ταινίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.