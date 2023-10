Οργή προκάλεσε ο κωμικός Kevin Brennan με τα σχόλια που έκανε μετά τον θάνατο του Matthew Perry, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα 54 του στο τζακούζι του σπιτιού του.

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού ο πρώην σεναριογράφος του «Saturday Night Live» άρχισε να ποστάρει διάφορα σχόλια στο X (πρώην Twitter) και αργότερα, όταν η ιστοσελίδα ΤΜΖ ανέβασε θέμα για τα χλευαστικά μηνύματά του, έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του λέγοντας «δεν κορόιδεψα, σκέφτηκα ότι ήταν αστείο».

«Πνίγηκε σε μπανιέρα, χα χα χα», «μου αρέσει όταν πεθαίνουν πρεζάκια», έγραψε, μεταξύ άλλων ο 53χρονος κωμικός, που κάνει το podcast MLC (Misery Loves Company) και όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του απολάμβανε τις οργισμένες απαντήσεις των twitterάδων λέγοντας «Τρεντάρω ακόμα;» ανέφερε η New York Post.

I’m in the @nypost today. I’m going to consider retirement. This is the pinnacle. Too many people to thank.

— The MLC Podcast (@mlcpodcast) October 30, 2023