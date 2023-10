Μέρος του Νοσοκομείου Τουρκικής Φιλίας στη Γάζα, βομβάρδισαν Ισραηλινά αεροσκάφη, όπως μεταδίδει το Anadolu.

#BREAKING Israeli warplanes bombed part of Turkish-Palestinian Friendship Hospital in Gaza City, hospital’s director tells Anadolu pic.twitter.com/P0jxm5Vhoq

Μάλιστα, σε βίντεο που μεταδίδει το Quds News Network, φαίνεται το εν λόγω χτύπημα.

#BREAKING | Israeli jets targeted the 3rd floor of the Turkish Friendship Hospital in #Gaza , which is the only specialized cancer hospital in the enclave, leaving heavy damage. pic.twitter.com/7kCQbPopHA

Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς την νύκτα, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την θέση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ισραηλινά άρματα μάχης να προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει την Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε την απελευθέρωση μιας νεαρής γυναίκας στρατιώτη, την οποία είχε απαγάγει η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI

