«Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο του πολέμου», είπε κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Οι στόχοι είναι σαφείς, να καταστραφεί η στρατιωτική ικανότητα και η ικανότητα διακυβέρνησης της Χαμάς και να επιστρέψουν τα θύματα στα σπίτια τους»

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι «χθες, τα στρατεύματά μας εισήλθαν στη Γάζα από τις πύλες του κακού», για να «διαλύσουν» τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις απώλειες αμάχων» υπογράμμισε ο Νετανιάχου ενώ ευχαρίστησε τη Δύση που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

«Όσοι μας κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου είναι υποκριτές», τόνισε ενώ κάλεσε τον πληθυσμό της Γάζας να μετακινηθεί σε περιοχές ασφαλείας.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και μακρύς, προειδοποίησε παράλληλα ο Νετανιάχου. Υποσχέθηκε επίσης στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια» για την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στις τρομοκρατικές επιθέσεις, ο Νετανιάχου είπε: «Το Ιράν υποστηρίζει τη Χαμάς… Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, συμμετείχαν στον μικροσχεδιασμό».

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι ο στρατός επιφέρει βαριά πλήγματα στη Χαμάς, τονίζοντας ότι όση περισσότερη πίεση ασκείται στην παλαιστινιακή οργάνωση τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απελευθερωθούν οι όμηροι. Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο. «Όμως είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε.

Την πεποίθησή του ότι η χερσαία επιχείρηση μπορεί να βοηθήσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι εξέφρασε και το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, Μπένι Γκαντζ.

Νωρίτερα, ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής η Γάζα και τα περίχωρά της θα θεωρούνται «πεδίο μάχης» και κάλεσε τους κατοίκους «να φύγουν αμέσως» προς τα νότια.

«Το κυβερνείο της Γάζας είναι πεδίο μάχης. Οι τοποθεσίες των καταφυγίων και ολόκληρη η περιοχή δεν είναι ασφαλείς», αναφέρεται σε φυλλάδια που ο στρατός λέει ότι έριξε στην πόλη.

«Πρέπει να φύγετε αμέσως προς τις ζώνες νοτίως του Ουάντι Γάζα, του ποταμού που διαρρέει τον θύλακα από τα ανατολικά προς τα δυτικά», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Anadolu, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ λένε πως «η Χαμάς είναι έτοιμη να ανταλλάξει τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους με όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές». Μάλιστα, αυτό υποστηρίξει και ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Γιαχία Σινγουάρ. Πάντως , το Ισραήλ απάντησε ότι η Χαμάς διεξάγει «ψυχολογική τρομοκρατία» για την τρέχουσα κατάσταση ομηρίας.

#BREAKING Hamas ready to swap Israeli captives with all Palestinian prisoners in Israeli prisons, says Al-Qassam Brigades pic.twitter.com/i6rQpIXvy7

Ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα έφθασε τους 7.650, ενώ 19.450 είναι οι τραυματίες από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών πριν από τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στη Δυτική Όχθη, ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 111 ενώ 1.950 είναι οι τραυματίες, προστίθεται στην ανακοίνωση, όπου σημειώνεται επίσης πως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 70% των συνολικών θανάτων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος δήλωσε πως «ισραηλινά εμπόδια» παρακωλύουν τη διανομή της βοήθειας προς την παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι ατυχές που η διαδικασία της μεταφοράς βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει τεράστια επιμελητειακά προβλήματα που επιβάλλονται από την ισραηλινή πλευρά», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

«Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων αδιάκριτων επιθέσεων με ρουκέτες κατά του Ισραήλ, και ζητούμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» τονίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνει ότι «η Γάζα βρίσκεται σε πλήρες μπλακάουτ και απομόνωση ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί». «Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) προειδοποιεί για την απελπιστική κατάσταση των ανθρώπων της Γάζας χωρίς ρεύμα, φαγητό, νερό. Πάρα πολλοί άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί. Αυτό αντίκειται στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο» προσθέτει και υπογραμμίζει ότι «απαιτείται επειγόντως μια παύση των εχθροπραξιών για να καταστεί δυνατή η ανθρωπιστική πρόσβαση».

We condemn all attacks against civilians, including continuing indiscriminate rocket attacks against Israel, and we ask the immediate and unconditional release of all hostages.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023