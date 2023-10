Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως το πεζικό τους πραγματοποίησε «στοχευμένη επιδρομή στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας» υποστηριζόμενο από «καταδιωκτικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και πλήττοντας στόχους της Χαμάς.

Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν στη συνέχεια το παλαιστινιακό έδαφος χωρίς να έχουν τραυματίες, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Εκτός από την επιδρομή αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν θέσεις της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή στο έδαφος, στόχοι «που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς» βομβαρδίσθηκαν στο κεντρικό τμήμα του θύλακα «και παντού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023