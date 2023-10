Σε μια βραδιά που ο Ντέιμιαν Λίλαρντ «συστήθηκε» στο κοινό του Μιλγουόκι με μια all star εμφάνιση 39 πόντων (4/12 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εκτελεστή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάριζε στους Μπακς την πληθωρικότητα που είχαν ανάγκη για να φτάσουν στο αγχωτικό πλην νικηφόρο 118-117 επί των Σίξερς και το 1-0 στη πρεμιέρα του NBA.

Ο δις MVP έμεινε 35 λεπτά στο παρκέ και, μολονότι ήταν άστοχος από το τρίποντο (0/3), άρχισε τη νέα σεζόν με double double χάρη στους 23 πόντους που σημείωσε από 10/19 δίποντα και στα στα 13 ριμπάουντ (8+5) που μάζεψε. Ο «Greek Freak» είχε ακόμη 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα, αλλά, παρά τα 7 λάθη, φρόντισε να ηγηθεί στην τέταρτη περίοδο δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανατροπή από το -8 (94-102) και το προσπέρασμα (107-104) σ’ ένα καθοριστικό χρονικό σημείο.

Στη διάρκεια του αγώνα ο Αντετοκούνμπο κατέρριψε άλλο ένα ρεκόρ του οργανισμού από το Γουισκόνσιν, στον οποίο ανήκει από 2013 και εισήλθε στην ενδέκατη σερί χρονιά του. Έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα Field Goals, «σβήνοντας» άλλη μια πρωτιά του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ από τη θητεία του στα «Ελάφια».

Πριν από το τζάμπολ ο Giannis είχε 5.895 ολοκληρωμένες προσπάθειες και μετά τις δέκα που κατέληξαν στο αντίπαλο καλάθι τα ξημερώματα της Παρασκευής πήγε στις 5.905 – τρεις περισσότερες από την επίδοση του θρυλικού σέντερ. Από τους Μπακς το ανέδειξαν όπως άρμοζε στη στιγμή.

Nobody has made more Bucks field goals than Giannis. pic.twitter.com/55b1xUk3WC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2023