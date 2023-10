Ο 62χρονος Αριστοτέλης Βαλαωρίτης από την Κύπρο εργάζεται τη μέρα ως σύμβουλος ασφαλείας, αλλά τη νύχτα εξασκεί την πραγματική του κλίση, να ισορροπεί ποτήρια στο κεφάλι του ενώ χορεύει. Ο 62χρονος έχει πλέον μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες αφού ισορρόπησε 319 ποτήρια πάνω σε εννιά δίσκους, συνολικού βάρους άνω των 30 κιλών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειώσει πέρσι ο Κύπριος συμπατριώτης του Ντίνος Καντής.

Όταν τοποθετήθηκε ο τελευταίος δίσκος με τα ποτήρια στην κορυφή, ο 62χρονος όχι μόνο τα κράτησε ισορροπημένα για υπερδιπλάσιο χρόνο από τον ελάχιστο απαιτούμενο (10 δευτερόλεπτα), αλλά και χόρευε με απαλές κινήσεις!

Για να είναι η προσπάθειά του επιτυχημένη προπονούσε τον αυχένα του καθημερινά, ώστε να είναι «πολύ δυνατός». Μία από τις ασκήσεις του περιελάμβανε το κρέμασμα ενός βαρελιού με άμμο βάρους 50 κιλών από ένα δέντρο και την ισορροπία του στο κεφάλι του για πέντε λεπτά την ημέρα.

«Μου αρέσει να το κάνω. Βλέπω τα πρόσωπα των θεατών γεμάτα ένταση και αγωνία, σαν να παρακολουθούν μια ταινία. Μου έχουν πέσει τα ποτήρια πολλές φορές. Το 10% είναι δικό μου λάθος, το 10% είναι λάθος του βοηθού μου και το 80% είναι οι θεατές που καλούμε να μου βάλουν ένα ποτήρι στο κεφάλι […] Νιώθω ευτυχής που σε αυτή την ηλικία, τίποτα δεν είναι αδύνατο… γι’ αυτό μην τα παρατάτε ποτέ» είπε.

New record: Most wine glasses balanced on the head – 319 by Aristotelis Valaoritis (Cyprus) 🍷

Come for the balancing, stay for the smash at the end 😅 pic.twitter.com/9lStjoSAZy

— Guinness World Records (@GWR) October 19, 2023