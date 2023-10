Αρχίζει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος το 3ο αφιέρωμα Cinema made in Italy/Athens που θα πραγματοποιηθεί ως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου προβάλλοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ταινίες του πρόσφατου ιταλικού κινηματογράφου. Πρόκειται για μια συνέχεια της υγιούς συνεργασίας του ελληνικού θεσμού με την Τσινετσιτά, την πολιτιστική πρωτοβουλία της Ιταλικής Πρεσβείας Tempo Forte και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Θα παρουσιαστούν δέκα νέες ιταλικές ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα, ενώ σε νέα κόπια, θα προβληθεί και η μνημειώδης ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Μπελίσιμα» με την Ανα Μανιάνι στον ρόλο της καταπιεστικής μάνας ενός οκτάχρονου κοριτσιού η οποία ενάντια στις επιθυμίες του συζύγου της, θα βάλει την κόρη της να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό για να της εξασφαλίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας ταινίας που πρόκειται να γυριστεί.

H έναρξη του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί με την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Ένα καινούργιο αύριο» (Il sol dell’avvenire) του Νάνι Μορέτι, παρουσία της πρωταγωνίστριας Μπάρμπορα Μπομπούλοβα (σε αυτή την προβολή, ο αριθμός εισιτηρίων είναι περιορισμένος)

Οι δέκα νέες ιταλικές ταινίες που θα προβλ ηθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους είναι οι παρακάτω:

Ένα καινούργιο αύριο (Il sol dell’avvenire, A Brighter Tomorrow) του Νάνι Μορέτι

Ένας αναγνωρισμένος σκηνοθέτης (Μορέτι) που ετοιμάζεται για το γύρισμα μιας πολιτικής ταινίας, βλέπει τον γάμο σε κρίση, τον συμπαραγωγό της ταινίας στο χείλος της χρεοκοπίας και την βιομηχανία του κινηματογράφου να αλλάζει ραγδαία. Αλλά επιμένει. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο φεστιβάλ Καννών, Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

Οι περιπέτειες του Τζίτζι (Gigi la legge, The Adventures of Gigi the Law) του Αλεσάντρο Κομοντίν

Αντιμέτωπος με αυτό το ανεξήγητο κύμα αυτοκτονιών στην περιοχή του, ο Τζίτζι, ένας καλοκάγαθος, στοχαστικός αστυνομικός σε ένα μικρό χωριό της βόρειας Ιταλίας, αρχίζει να ερευνά έναν παράξενο κόσμο, ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία (θα παρευρεθεί ο πρωταγωνιστής Πιερ Λουίτζι Μεκκία)

Όμορφο καλοκαίρι (La bella estate, Beautiful Summer) της Λάουρα Λουκέτι

1938. Κατά τη διάρκεια ενός «όμορφου καλοκαιριού», μια κοπέλα υποκύπτει στον πρώτο μεγάλο της έρωτα, ανακαλύπτοντας το θάρρος του να είναι πραγματικά ο εαυτός της. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ιταλού συγγραφέα Τσέζαρε Παβέζε «Το ωραίο καλοκαίρι».

Πυροτεχνήματα (Stranizza d’amuri, Fireworks) του Τζουζέπε Φιορέλο

Ιούνιος 1982, Σικελία. Ενώ οι Ιταλοί ονειρεύονται την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δύο έφηβοι ονειρεύονται να ζήσουν την ιστορία αγάπης τους χωρίς φόβο. Ο 17χρονος Τζιάνι, δέχεται bullying λόγω της ομοφυλοφιλίας του, αλλά η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει τυχαία τον 16χρονο Nίνο, ένα γοητευτικό και αθώο αγόρι.

Η παραξενιά (La stranezza, Strangeness) του Ρομπέρτο Αντό

1921. O μελλοντικός νομπελίστας λογοτεχνίας Λουίτζι Πιραντέλο (Τόνι Σερβίλο) επιστρέφει στην αγαπημένη του Σικελία για τα 80ά γενέθλια του μέντορά του, του διάσημου μυθιστοριογράφου και θεατρικού συγγραφέα Τζιοβάνι Βέργκα. Όμως η άφιξή του στο Αγκριτζέντο του επιφυλάσσει απρόσμενα νέα που τον εκτοξεύουν σε ένα σύμπαν γεμάτο από ασύλληπτες προσωπικότητες και μελαγχολικές αναμνήσεις.

Ο κύκλος (Il cerchio, Τhe Circle), της Σοφί Κιαρέλο

Ποια είναι τα σημερινά παιδιά; Τι σκέφτονται και τι καταφέρνουν να κατανοήσουν από τον κόσμο των ενηλίκων; Επί πέντε χρόνια η Σοφί Κιαρέλο κατέγραψε με την κάμερά της, την οπτική παιδιών για τον κόσμο σε αυτό το άκρως ενδιαφέρον και επίκαιρο ντοκιμαντέρ (θα παρευρεθεί η σκηνοθέτρια)

Άννα (Anna) του Μάρκο Αμέντα

Στην απομακρυσμένη γωνιά του νησιού όπου διευθύνει το μικρό αγρόκτημα που κληρονόμησε από τον πατέρα της, η Άννα, θα χρειαστεί η ίδια να προστατέψει το περιβάλλον της από τις μπουλντόζες που είναι έτοιμες να το παραβιάσουν. Η διαφύλαξη της ομορφιάς και η διατήρηση της ελευθερίας της γίνονται ένα στην κραυγή της. (Θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης)

Ελ Παραΐσο (El Paraíso) του Ενρίκο Μαρία Αρτέρε

Η λεπτή ισορροπία της ζωής ενός σαραντάχρονου που εξακολουθεί να ζει στο μικρό σπίτι των αναμνήσεών του δίπλα στο ποτάμι με τη γεννημένη στην Κολομβία μητέρα του, διαταράσσεται με την άφιξη μιας νεαρής Κολομβιανής που μόλις έκανε το πρώτο της ταξίδι ως “βαποράκι” κοκαΐνης.

Μια ατελείωτη Κυριακή (Una sterminata domenica, An Endless Sunday) του Αλέν Παρόν

Ταινία περιπλάνησης σε μια καλοκαιρινή Ρώμη με ήρωες τρεις έφηβους που προσπαθούν να αντισταθούν στην αδυσώπητη επέλαση του χρόνου και της ζέστης. Οι ατομικές εμπειρίες τους είναι σκαλοπάτια στη διαδικασία να βρουν το δρόμο τους, να μεγαλώσουν, να ωριμάσουν. Σε συμπαραγωγή του Βιμ Βέντερς. (Θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης)

Οι υπέροχες (Le Favolose, The Fabulous Ones) της Ρομπέρτα Τόρε

Ντοκιμαντέρ πάνω σε μια ομάδα τρανς γυναικών που αυτοαποκαλούνται Le Favolose («Οι υπέροχες») και επανασυνδέονται μετά από 20 χρόνια στη βίλα όπου κάποτε ζούσαν την συναρπαστική ζωή τους.

«Η Ιταλία αποτελεί ένα σημαντικό υπόδειγμα για το πως μια σπουδαία λογοτεχνική και κινηματογραφική παράδοση, καλές κινηματογραφικές σχολές, ισχυρή κρατική ενίσχυση και κινηματογραφικά αρχεία συντελούν σε μια ζωντανή και ανταγωνιστική εθνική κινηματογραφία» αναφέρει η κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος,

«Πιστεύω ότι και αυτή η τρίτη έκδοση αποτελεί μια πραγματική προσφορά για τους φίλους του κινηματογράφου που θα έχουν την ευκαιρία μέσα από 11 ταινίες να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του Ιταλικού κινηματογράφου, να παρακολουθήσουν την ώριμη και στοχαστική ματιά του αγαπημένου Νάνι Μορέτι και να δουν σε αποκαταστημένη έκδοση την κλασική Μπελισίμα του Λουκίνο Βισκόντι με την αξεπέραστη Άννα Μανιάνι.»

