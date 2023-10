Ανάμεσα στους περισσότερους από 1.000 διαδηλωτές υπέρ της Χαμάς την περασμένη Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μια φιγούρα ξεχώριζε στην κεφαλή της πορείας: ο γιος του Τούρκου προέδρου Ντετζμετίν Μπιλάλ Ερντογάν ο οποίος, συνοδευόταν από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τον πρώην πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου Μουσταφά Σεντόπ.

Η παρουσία του που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρχεται έπειτα από την ολομέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο πατέρας του κατά του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με «σφαγή», διεκδικώντας εκ νέου -αυτό που πλήθος αναλυτών ονομάζει- τον ρόλο του «πατερούλη» των απανταχού μουσουλμάνων. Έναν ρόλο που φαίνεται ότι θέλει πάση θυσία να διαιωνίσει και εργάζεται για αυτό, προκειμένου να διατηρήσει την υστεροφημία του και τη συνέχεια της οικογενειακής του δυναστείας, μιας και τα προβλήματα της υγείας του έχουν σωρευτεί το τελευταίο διάστημα.

President Erdogan’s son Bilal Erdogan was spotted among the participants in the demonstration of support for Hamas in Istanbul yesterday. Standing next to him is Suleyman Soylu, until recently the Turkish Minister of Internal Affairs. pic.twitter.com/pnZlEpehrk

