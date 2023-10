Στην καθιερωμένη τελετή που συνοδεύει την εκλογή στην Ακαδημία Αθηνών, την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία υποδοχής του Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικού μέλους της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής, ο ακαδημαϊκός Εμμανουήλ Ρούκουνας θα παρουσιάσει τον καθηγητή Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ο οποίος ακολούθως θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η ιδέα της ελευθερίας στις πνευματικές παραδόσεις του Ευρωπαϊκού κόσμου».

Ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης υπηρέτησε στην ενιαία Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980-1982) και κατόπιν ως Αναπληρωτής (1983) και Τακτικός Καθηγητής (1987) Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1980 διευθύνει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Διετέλεσε ακόμη Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2000-2011). Διετέλεσε επίσης, μεταξύ άλλων, Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Μπραντάις, Visiting Fellow σε εκείνα του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης, Επισκέπτης Διευθυντής Σπουδών στην Σχολή Ανωτέρων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (École des hautes études en sciences sociales, EHESS) στο Παρίσι.

Εξελέγη στην Ακαδημία Αθηνών το 2020. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004 και συγγραφέας ή επιμελητής άνω των 50 αυτοτελών εκδόσεων και άνω των 280 επιστημονικών άρθρων και βιβλιοκρισιών.

Μια επιλογή από τα κυριότερα έργα του περιλαμβάνει τα: Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy (1994)· Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (1996) · Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (22004)· Eleftherios Venizelos. The Trials of Statesmanship (επιμ., 2006)· An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and Cultural Encounters in Southeastern Europe (2007)· Enlightenment and Revolution. The Making of Modern Greece (2013)· Enlightenment and Religion in the Orthodox World (επιμ., 2016)· Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη, (32022)· Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία. Από την πολιτική σκέψη στην πολιτική πράξη (1992, 2022)· Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (72020)· The Greek Revolution. A Critical Dictionary (επιμ., 2021)· Θρησκεία και Πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο (2021)· The Greek Revolution in the Age of Revolutions. Reappraisals and Comparisons (1776-1848) (επιμ., 2022). Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, σερβικά και τουρκικά.

Η συνεδρία υποδοχής θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.academyofathens.gr/el/sessions/20231017