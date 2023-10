Η Lamda Development ανακοίνωσε τη δημιουργία της «Little Athens» (Μικρή Αθήνα), της τελευταίας οικιστικής γειτονιάς του Ελληνικού στην Αθήνα. Εν μέσω της μεγάλης ταχύτητας που σημειώνουν ήδη οι πωλήσεις στις κατοικίες του The Ellinikon, η Little Athens θα φέρει σε πρώτη φάση 1.115 νέες κατοικίες.

Ενταγμένη στο βιώσιμο και έξυπνο αστικό οικοσύστημα του Ελληνικού, η Little Athens αντιπροσωπεύει μια ολοκαίνουργια οικιστική προσέγγιση για την Αθήνα, που ενσωματώνεται στο πρώτο κτίριο κατοικιών ύψους 50 μέτρων της γειτονιάς, το Park Rise, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τη αρχιτεκτονική εταιρεία Bjarke Ingels Group (BIG).

Η Μικρή Αθήνα θα παρέχει όλα τα οφέλη του The Ellinikon, συμπεριλαμβανομένου του πάρκου, μιας μικρής απόστασης με τα πόδια από την παραλία, μιας αυξανόμενης κοινότητας 24/7 και άνετων έξυπνων κατοικιών. Σε κτήρια μικτής χρήσης που υποστηρίζουν καταστήματα, γραφεία, φιλοξενία, ευεξία, σπορ και φαγητό, οι κατοικίες στο Little Athens συνδέονται μέσω σκιασμένων μονοπατιών και προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε όλα όσα έχει να προσφέρει το Ελληνικό μέσα σε 15 λεπτά όπως αναφέρει ο ot.gr.

Οι κατοικίες θα κυμαίνονται από 60-70 τετραγωνικά μέτρα ενός υπνοδωματίου έως διαμερίσματα πέντε υπνοδωματίων που εκτείνονται σε περισσότερα από 300 τετραγωνικά μέτρα. Τα περισσότερα κτήρια, το καθένα μοναδικά σχεδιασμένα, θα φτάνουν σε ύψος τα 20 μέτρα, ενώ θα υπάρχει μια μικρή επιλογή κτηρίων ύψους 50 μέτρων με θέα στο πάρκο και τη θάλασσα.

Προσδοκίες για 300 εκατ. ευρώ

Το Park Rise αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο της Μικρής Αθήνας. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο BIG, η ανάπτυξη θα φιλοξενήσει 88 πολυτελείς κατοικίες ενός έως πέντε υπνοδωματίων, σε πέντε πυρήνες κτηρίων: δύο θα ανέβουν σε πέντε ορόφους, δύο θα ανέλθουν σε οκτώ ορόφους και μία θα ανέλθει στους 12 ορόφους.

Από την αξιοποίηση των ακινήτων στο Ελληνικό, η Lamda Development προσδοκά να βάλει στα ταμεία της ακόμη 300 εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα. Η ζήτηση φαίνεται πως παραμένει ισχυρή για την αγορά κατοικιών στην πόλη που θα δημιουργηθεί στην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου των Αθηνών, με την εταιρεία να αξιοποιεί το μομέντουμ.

Μέχρι σήμερα οι εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων καθώς και από τις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών έχουν φτάσει τα 366 εκατομμύρια ενώ αναμένεται να «κλείσουν» έως το τέλος του έτους στα 900 εκατ. ευρώ.

Μόνο από τον πύργο των 50 μέτρων (high rise) που σχεδιάζει η Bjarke Ingels Group, ο οποίος θα διαθέτει 88 διαμερίσματα περιμένει έσοδα 147 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Απόστολο Ζαφόλιας Chief Strategy & IR Officer της Lamda, τα διαμερίσματα θα είναι διαφορετικών τύπων και θα έχουν επιφάνεια από 70 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο έως 350 τ.μ. με πέντε υπνοδωμάτια.

Την ευθύνη διαμόρφωσης των χώρων έχουν οι ιδιοκτήτες, κάτι που όπως είπε ο κ. Ζαφόλιας παρατηρήθηκε και με τα διαμερίσματα του Riviera Tower.