Κλειστό θα παραμείνει σήμερα (14/10) το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα.

Η απειλή έρχεται μία μέρα μετά το αιματηρό επεισόδιο της Παρασκευής όταν ο Μωχαμέντ Μ, γνωστός για τις σχέσεις του με τους ισλαμιστές, σκότωσε έναν καθηγητή και τραυμάτισε σοβαρά δύο ανθρώπους σε λύκειο του Αράς, στη βόρεια Γαλλία.

Σε ανακοίνωσή του στο Twitter το μουσείο ανέφερε: «Αγαπητοί επισκέπτες, για λόγους ασφαλείας, το Μουσείο του Λούβρου κλείνει τις πόρτες του σήμερα, Σάββατο 14 Οκτωβρίου. Όσοι έχουν κάνει κράτηση για επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αποζημιωθούν. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023