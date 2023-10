Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Οκτωβρίου, το ESPN συμπλήρωσε το παζλ του ετήσιου ranking που συνθέτει για δεκατρία σερί χρόνια και την Πέμπτη δημοσίευσε τη λίστα με τους δέκα καλύτερους παίκτες, όπως αυτή προέκυψε από την παραδοσιακή ψηφοφορία των δημοσιογράφων του.

Το ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέλαβε την πρωτιά της λίστας δεν αποτέλεσε κάποια τεράστια έκπληξη, με δεδομένο ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν από την έναρξη της περυσινής χρονιάς. Τη θέση του, όπως εξηγήθηκε, ενίσχυσε αναμφίβολα η ανταλλαγή που έφερε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ στο Μιλγουόκι. Την ίδια ώρα, βέβαια, τέθηκε εκ νέου το φλέγον ερώτημα για το κατά πόσο οι δύο αυτοί σούπερ σταρ της αμερικανικής λίγκας θα καταφέρουν να ταιριάξουν και να συνδυαστούν αρμονικά.

Τον «Greek Freak» ακολούθησε σε προτιμήσεις του αμερικανικού Μέσου ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς, εν ενεργεία πρωταθλητής με τους Ντένβερ Νάγκετς, προτού την τριάδα κλείσει ο περυσινός MVP Τζόελ Εμπίντ.

The NBArank top 10 is here 📈

Full list ➡️ https://t.co/TiXODqNBfc pic.twitter.com/3hjwV8ROFg

— ESPN (@espn) October 12, 2023