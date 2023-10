Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς στη χώρα, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό.

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ τόνισε ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης στη Γάζα, οι δυνάμεις της Χαμάς εξαπέλυσαν 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα Λικούντ.

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή για την διακοπή ηλεκτροδότησης από σήμερα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Λωρίδα της Γάζας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ισραήλ και σε εισαγωγές καυσίμων για την ηλεκτροδότηση του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Μάλιστα, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας την ώρα που μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δύο πολυόροφα κτίρια στη περιοχή, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας στεγάζονται «στρατιωτικές υποδομές» της Χαμάς.

Σε δήλωσή του ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις σοκαριστικές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά του Ισραήλ». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, ενώ σε δήλωσή του ανέφερε πως: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όλα τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης στο Ισραήλ.

We unequivocally condemn the appalling attacks by Hamas terrorists against Israel. We stand in solidarity with the government and people of Israel and extend our condolences for the Israeli lives lost in these attacks.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο και όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από το αρχηγείο του στρατού στο Τελ ΑΒίβ, ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν φαντάζεται».

Παράλληλα σε δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο σημείωσε ότι «θα κάνουμε τον εχθρό να πληρώσει βαρύ τίμημα για την επίθεσή του».

⚡️Our main goal is to clear the territory of enemy forces that have infiltrated and restore security and peace in the settlements that have been attacked.

This was stated by Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu at the beginning of the meeting of the Cabinet of Ministers… pic.twitter.com/j6cOaQ8xqO

— FLASH (@Flash_news_ua) October 7, 2023