Κατέρρευσε χθες Κυριακή 1/10 η οροφή μίας εκκλησίας, την ώρα της λειτουργίας, στη Σιουδάδ Μαδέρο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας στο Μεξικό, παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10.

«Επτά άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί» και «διασώθηκαν δέκα τραυματίες», ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης για θέματα ασφαλείας, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Reforma η οποία επικαλέστηκε τον Αντριάν Οσεγκέρα, τον δήμαρχο της Μαδέρο, στις μεξικανικές ακτές στον Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Ταμπίκο.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια της εκκλησίας της ενορίας Σάντα Κρους. Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής του ναού, με ένα γκρι σύννεφο σκόνης να υψώνεται και τους κίτρινους εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας να πέφτουν με τη σειρά τους.

#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped. #Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG

Το δυστύχημα έγινε στις 14:18 (τοπική ώρα), όταν, πιθανόν εξαιτίας κατασκευαστικής αστοχίας, η οροφή κατέρρευσε, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Ζούμε πολύ δύσκολη στιγμή (…) η οροφή εκκλησίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Ευχαριστιών», ανέφερε ο Χοσέ Αρμάντο Άλβαρες, ο επίσκοπος της Ταμπίκο, στο ποίμνιο του οποίου υπάγεται η εκκλησία, σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Mexico: At least five people were killed in northeastern Mexico after the roof of a church collapsed.

Reports cited Tamaulipas state police as saying that around 100 people were in the church at the time of the collapse.https://t.co/rIpRaP9S3t pic.twitter.com/ffvuEZBLrG

— DW News (@dwnews) October 2, 2023