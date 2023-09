Στη Βουδαπέστη βρίσκεται ο Johnny Depp για τα γυρίσματα της δεύτερης μεγάλου ταινίας του ως σκηνοθέτης. Η ταινία, με τίτλο «Modi», διαδραματίζεται το 1916, εν μέσω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, και εστιάζει σε ένα περιπετειώδες 48ωρο της ζωής του διάσημου για τα γυμνά κορίτσια του ζωγράφου Amadeo Modigliani που αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, εδραιώνοντας τη φήμη του ως καλλιτεχνικού θρύλου.

Η ταινία «Modi» σηματοδοτεί την επιστροφή του Depp στην καρέκλα του σκηνοθέτη 25 χρόνια μετά το φιλμ «The Brave», στο οποίο συμπρωταγωνίστησε επίσης δίπλα στον Μάρλον Μπράντο.

Μαζί με τον 60χρονο ηθοποιό και σκηνοθέτη, στη Βουδαπέστη βρίσκονται και η Ιταλίδα σταρ Luisa Ranieri, η οποία υποδύθηκε τη συναισθηματικά ταραγμένη θεία Πατρίτσια στo φιλμ «The Hand of God» του Paolo Sorrentino και πρόσφατα εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «Modì». Η Ranieri υποδύεται τη Ροζαλί, ιδιοκτήτρια ενός ιταλικού καφέ στο Παρίσι την οποία ζωγράφισε ο Μοντιλιάνι, τον οποίο ενσαρκώνει ο επίσης Ιταλός Riccardo Scamarcio, ο οποίος υποδύεται τον μποέμ ζωγράφο και γλύπτη που εργάστηκε κυρίως στη Γαλλία και έγινε διάσημος για το πρωτοποριακό μοντέρνο στυλ των πορτρέτων και των γυμνών του.

