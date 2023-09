Ο Travis Kelce είναι δύο φορές πρωταθλητής του NFL με τους Kansas City Chiefs, έχει ψηφιστεί τέσσερις χρονιές στην καλύτερη ομάδα της λίγκας κι άλλες οκτώ έχει γίνει all star. Με το σπαθί του δηλαδή, κι ως ένας εκ των κορυφαίων Tight Ends όλων των εποχών στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, διατηρεί ένα εν ισχύ συμβόλαιο που υπερβαίνει τα 57 εκατομμύρια δολάρια.

Από την περασμένη Κυριακή (24/9) είναι κατά κύριο λόγο ο νέος σύντροφος της Taylor Swift. Αυτός ο χαρακτηρισμός συνοδεύει το ονοματεπώνυμό του, σκεπάζοντας την όποια άλλη ιδιότητα φέρει στη ζωή του.

Η άκρως επιδραστική και πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδοποιός εθεάθη σε σουίτα του Arrowhead Stadium να παρακολουθεί με τη μητέρα του 33χρονου αθλητή τον αγώνα των πρωταθλητών με τους Chicago Bears. Είχε ντυθεί στα χρώματα των Chiefs, φορώντας κόκκινα – λευκά, πανηγύρισε έξαλλα για τo 41-10 και από το γήπεδο οι δυο τους έφυγαν παρέα.

Φυσικά υπήρξαν φωτογράφοι και οπερατέρ που κατάφεραν ν’ απαθανατίσουν τη στιγμή.

Travis Kelce and Taylor Swift spotted together after the Chiefs’ big win 🙌

Είναι δυο – τρεις εβδομάδες τώρα που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί η πληροφορία ότι οι δυο τους βγαίνουν συχνάζοντας σε διάφορα στέκια. Το πώς, αν δηλαδή είναι φίλοι ή αποτελούν ζευγάρι, έψαχναν όλοι να επιβεβαιώσουν. Αναπόφευκτο ήταν τα σενάρια να φουντώσουν με τη δημόσια αυτή εμφάνιση τους.

Η -μερική- επιβεβαίωση της εκδοχής μιας ερωτικής σχέσης με τη Swift έφερε τον Kelce στο επίκεντρο της συζήτησης κι εκτόξευσε τη φήμη του σε κοινό που μέχρι σήμερα δεν είχε προσελκύσει. Ούτε καν χάρη στα πολύ επιτυχημένα podcast που είχε στήσει.

Οι followers στο instagram, άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα για το αθλητικό status του, αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Μόνο σε λίγες ώρες ο συνολικός αριθμός υπερέβη τα τρία εκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, από τον επίσημο διακινητή επίσημου υλικού των ομάδων του NFL, έγινε γνωστό πως οι πωλήσεις της φανέλας του Kelce κι άλλων συναφών προϊόντων εκτοξεύτηκαν κατά 400% εντός 24ώρου!

Since Taylor Swift showed up to Sunday’s Chiefs-Bears game:

• 400% spike in Travis Kelce jersey sales

• Kelce’s podcast ranks #1 overall on Apple

• Kelce adds 383K Instagram followers

• 24.3M viewers watch, #1 game this week

• 63% jump in female viewers age 18-49

• 3x… pic.twitter.com/Wqtu1vgMCT

— Front Office Sports (@FOS) September 26, 2023