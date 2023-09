Στο λιμάνι του Λίβερπουλ θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο για την επέκταση της συμφωνίας τους για τα επόμενα χρόνια.

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι παίκτης της Λίβερπουλ από το 2021, έχοντας κατακτήσει ήδη το FA Cup του 2022 και μετράει 63 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων». Είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 2020.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Νιώθω ότι όλες οι θυσίες που έκανα και άλλα πράγματα, η δουλειά που έκανα, όλα αποδίδουν. Αλλά αυτό με κρατά γεμάτο κίνητρο για τα υπόλοιπα. Όπως έχω πει σε πολλές, πάρα πολλές συνεντεύξεις, αυτή η ομάδα έχει πολλά, πολλά πράγματα να πετύχει ακόμη και από το πρώτο λεπτό θα ήθελα να γίνω μέρος της.

Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερη δουλειά και περισσότερα τρόπαια. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να κερδίζεις τρόπαια, να είμαι αφοσιωμένος σε κάθε περίσταση, να είμαι μέρος όλων αυτών. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες να κερδίσει περισσότερα τρόπαια και θα πάμε για αυτό. Όλοι, νομίζω, είναι 100% εκεί και συγκεντρωμένοι στα επόμενα παιχνίδια και όλοι είναι έτοιμοι να πετύχουν μεγάλα πράγματα στο μέλλον».

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023