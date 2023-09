Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) πως εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μια ημέρα αφότου απηύθυναν έκκληση σε πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023