Τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, γνωστές και ως «τρεις του Ντιτρόιτ» ξεκινάνε ιστορική απεργία (μεσάνυχτα Πέμπτης, 7:00 ώρα Ελλάδος) , μιας και ποτέ μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί ξανά ταυτόχρονα και στις τρεις. Οι εργαζόμενοι στις General Motors, Stellantis και Ford προχωρούν σε κινητοποιήσεις ελλείψει συμφωνίας για τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

«Η απεργία ξεκινά στα τρία εργοστάσια που είχαν οριστεί», έκανε γνωστό το United Auto Workers (UAW), ο επικεφαλής του οποίου εξήγησε πως επελέγησαν τρεις μονάδες -μια της καθεμιάς από τις λεγόμενες μεγάλες «τρεις του Ντιτρόιτ», δηλαδή τις General Motors, Stellantis και Ford– για την άνευ προηγουμένου κινητοποίηση.

Ο Σον Φέιν εξήγησε πως πρόκειται για τα εργοστάσια όπου παράγονται το δημοφιλές μοντέλο Bronco της Ford στο Γουέιν (Μίσιγκαν), ανοικτά ημιφορτηγά της GM στην Ουέντζβιλ (Μισούρι) και Jeep της Stellantis στο Τολέντο (Οχάιο). Τα οχήματα έχουν αυτό τον καιρό τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις τρεις του Ντιτρόιτ. Στα εργοστάσια δουλεύουν περίπου 12.700 εργαζόμενοι.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, θα απεργήσουμε και στις τρεις Μεγάλες Τρεις», είπε ο Φέιν, διευκρινίζοντας πως θα πάει στην απεργιακή συγκέντρωση στο εργοστάσιο στη Γουέιν. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο η απεργία να γενικευτεί. «Αν χρειαστεί να απεργήσουμε όλοι, θα το κάνουμε», τόνισε.

Αν η απεργιακή κινητοποίηση διαρκέσει η αμερικανική οικονομία θα υποστεί πλήγμα: πολλές εταιρίες εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τους εργαζόμενους σε αυτή.

Η διένεξη για τις νέες συλλογικές συμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2024. Ο κ. Μπάιντεν καλεί εδώ και καιρό να κλειστεί το ταχύτερο συμφωνία για τις νέες συλλογικές συμβάσεις.

Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή και οι δυο πλευρές απέχουν ακόμη πολύ. Το συνδικάτο ζητεί αυξήσεις 40%, οι αυτοκινητοβιομηχανίες λένε πως δεν θα δεχθούν να ξεπεράσουν το 20%, ενώ απορρίπτουν άλλα αιτήματα-κλειδιά του UAW. Το συνδικάτο έχει ετοιμάσει απεργιακό ταμείο 825 εκατ. δολαρίων.

«EVERYWHERE WE GO

PEOPLE WANT TO KNOW»@UAW workers bringing the energy as they walk out on strike at Ford Michigan Assembly plant, one of three plants to strike tonight. pic.twitter.com/NAPLRzsB9L

— Party for Socialism and Liberation (@pslnational) September 15, 2023