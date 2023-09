Ο Tim Burton θεωρεί ότι η παραγωγή τέχνης με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) που μιμείται το έργο του είναι μια ανησυχητική εξέλιξη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent αναφερόμενος σε άρθρο του Buzzfeed που είχε ως θέμα τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον επανασχεδιασμό χαρακτήρων της Disney στο στυλ των ταινιών του, είπε: «Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα που μου προκαλεί».

«Μου θύμισε όταν κάποτε, κάποιοι άλλοι πολιτισμοί έλεγαν: «Μην με φωτογραφίζεις γιατί η κάμερα σου παίρνει την ψυχή»».

«It’s like a robot taking your humanity, your soul.» pic.twitter.com/USmiEQbcCZ

Tim Burton says AI copying his style is «creepy.»

Ο Μπάρτον αναγνώρισε ότι ορισμένοι από τους χαρακτήρες επανασχεδιάστηκαν καλά, παρ’όλα αυτά τόνισε ότι η τεχνολογία αφαιρεί την ουσία της τέχνης και την ανθρωπιά που εισέρχεται σε έργα, όπως τα δικά του.

«Αυτό που κάνει είναι ότι σου ρουφάει κάτι» συνέχισε. «Χρειάζεται κάτι από την ψυχή ή τον ψυχισμό σου. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, ειδικά αν έχει να κάνει με εσένα. Είναι σαν ένα ρομπότ που παίρνει την ανθρωπιά σου, την ψυχή σου» εκτίμησε.

Πριν από λίγες μέρες μίλησε για το θέμα και ο σκηνοθέτης Guillermo del Toro, ο οποίος ανέφερε: «Oι άνθρωποι με ρωτούν αν ανησυχώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, λέω ότι ανησυχώ για την έμφυτη ανοησία».

On the subject of #AIart, Guillermo del Toro (@RealGDT) says he will always «consume, and love, art made by humans.» pic.twitter.com/3z4XoqXF0Q

— Decider (@decider) December 9, 2022