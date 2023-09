Η κακοκαιρία Daniel, που έχει αφήσει 15 νεκρούς στο πέρασμά της από την Ελλάδα, πλήττει τώρα με σφοδρότητα τη Λιβύη, έχουν προκαλέσει το θάνατο 150 ανθρώπων.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel στην Ντέρνα, στις περιοχές του Τζαμπάρ Αλ-Αχνταρ και στα προάστια του Αλ-Μαρζ» στην ανατολική Λιβύη, δήλωσε ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος της παράλληλης κυβέρνησης με έδρα την Βεγγάζη.

Εικόνες που έρχονται από τη Λιβύη είναι ίδιες με την Ελλάδα, όπου κάτοικοι στην Καρδίτσα ανέβηκαν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να γλιτώσουν τα ορμητικά νερά. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντα ποτάμια, που παρασέρνουν ό,τι βρουν στο πέρασμά τους, από αυτοκίνητα μέχρι ανθρώπους.

Hurricane «Daniel» hit Libya and filled the cities of eastern Libya with floods. Thousands of homes sank and families were trapped and stranded pic.twitter.com/g5FKVsW9YP — RawNews1st (@Raw_News1st) September 11, 2023

Οι Αρχές της Λιβύης κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση ακραίας έκτακτης ανάγκης, δίνοντας εντολή για κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων. Έχει επίσης επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας χθες και σήμερα.