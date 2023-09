Την εκτίμηση ότι η κακοκαιρία Daniel έφερε τη μεγαλύτερη νεροποντή που είχαμε ποτέ στη χώρα, με πολύ περισσότερο νερό ακόμη και από αυτό που έπεσε στην θεομηνία του Ιανού, έκαναν οι μετεωρολόγοι στη διάρκεια σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στην Πολιτική Προστασία.

Το πιο ακραίο φαινόμενο που συνέβη στην περιοχή (Μαγνησίας κλπ) από πλευράς ύψους βροχής σε ενα 24ωρο – συνήθως τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν Οκτώβριο Νοέμβριο. Παράλληλα, στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες υπουργούς, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό, μετεωρολόγους και τους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώματος συζητήθηκε ο συντονισμός για τις επόμενες δύσκολες ώρες καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη (εξασφάλιση ανοικτών δρόμων προς νοσοκομεία κ κρίσιμες υποδομές, φιλοξενία ανθρώπων όπου χρειάζεται κα).

Όλες οι δυνάμεις (Πυροσβεστικής – αστυνομίας κλπ) επιχειρούν από το πρωί για απεγκλωβισμούς, παροχή βοήθειας και συνεχίζουν να είναι στο δρόμο. Όπως και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ γιατί έχουν καταγραφεί πολλές διακοπές ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι πολίτες να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ακολουθούν τα μηνύματα του 112.

Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό μετείχαν οι Β.Κικίλιας, Γ. Οικονομου, Γ. Μπρατάκος, Χρ. Τριαντοπουλος, Ευ. Τουρνάς, Γ. Κοντογεωργης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ.,Παπαγεωργιου, ο Αρχηγός και επιτελείς της Πυροσβεστικής, ενώ με τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο κ.Αγοραστός και μετεωρολόγοι.

Αναμένεται να γίνει δήλωση για τη συνολική εικόνα της κατάστασης από τον Βασίλη Κικίλια, ενώ αύριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα μεταβεί στην περιοχή για καταγραφή και έναρξη διαδικασίας αποκατάστασης και αποζημιώσεων.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service-Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιοχές της περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας οι οποίες έχουν πληγεί από πλημμύρες που εκδηλώθηκαν σήμερα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR692) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

