Oι θρυλικοί Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν σύντομα νέα μουσική.

Το διάσημο βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό, μετά από 18 χρόνια – από το «A Bigger Bang» του 2005 το οποίο έφτασε στο Νο.3 του Billboard 200.

Λεπτομέρειες για την πολυαναμενόμενη νέα κυκλοφορία με τον τίτλο «Hackney Diamonds» θα μοιραστούν σε εκδήλωση στην περιοχή Χάκνει του ανατολικού Λονδίνου στις 6 Σεπτεμβρίου και στον παρουσιαστή του «The Tonight Show» Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) ο Μικ Τζάγκερ (Mick Jagger), ο Κιθ Ρίτσαρντς (Keith Richards) και ο Ρον Γουντ (Ronnie Wood). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το YouTube ενώ κυκλοφόρησε ένα μικρό teaser στο Instagram με τον Τζίμι Φάλον να δέχεται…ένα ξαφνικό τηλεφώνημα.



«Μπορεί το Χάκνει να βρίσκεται στην καρδιά του «Hackney Diamonds», αλλά αυτή είναι μια πραγματικά παγκόσμια στιγμή που θέλουμε να μοιραστούμε με τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο μέσω του YouTube», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Rolling Stones.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές του διάσημου γκρουπ περιμένουν πώς και πώς τα νέα τραγούδια.

Hackney Diamonds to the world 💥

Rolling Stones LIVE with @jimmyfallon

This Wednesday Sept 6th 2023 – 🌍 times below

New album, new music, new era

Streaming globally on Stones YouTube here: https://t.co/IkmLwN9epS

2.30PM BST / 6.30AM PST / 9.30AM EST / 10.30AM BR / 3.30PM CET /… pic.twitter.com/6n3pheBnbx

— The Rolling Stones (@RollingStones) September 4, 2023