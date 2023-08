Τρεις Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος Osprey στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σήμερα σε απομονωμένο τροπικό νησί στη βόρεια Αυστραλία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε αξιωματούχος των πεζοναυτών.

«Υπήρχαν συνολικά 23 επιβαίνοντες. Τρεις είναι νεκροί και πέντε άλλοι, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν στο Βασιλικό Νοσοκομείο Ντάργουιν», αναφέρει ο αξιωματούχος αυτός σε ανακοίνωσή του.

Σε συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί πριν από το περιστατικό και παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διάσωσης που καταβάλλονταν στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, το οποίο, όπως διευκρίνισε, σημειώθηκε στη Νήσο Μέλβιλ, η οποία βρίσκεται βόρεια του Ντάργουιν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Exercise Predator’s Run 2023.

US 🇺🇸 Marine Osprey aircraft crashes off Melville Island Australia 🇦🇺

23 on board

5 marines transferred to hospital

0 fatalities

The Boeing V22 Osprey is a multi mission tiltrotor aircraft with VTOL capabilities.https://t.co/1pRXoIiyBn

— The Consultant (@TheConsultant18) August 27, 2023